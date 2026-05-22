Genova guerra ai ratti | arrivano gli escavatori per distruggere le tane

A Genova sono in corso lavori di intervento contro i ratti, con l’utilizzo di escavatori per distruggere le loro tane. Si stanno effettuando scavi sotterranei in diverse zone della città, con l’obiettivo di ridurre la presenza di animali nei quartieri interessati. La messa in atto di queste operazioni ha suscitato preoccupazioni riguardo ai possibili danni alle strutture storiche, in particolare alle mura del Barbarossa. Alcuni quartieri sono più esposti ai disagi derivanti dagli scavi, che coinvolgono anche le strade e le aree pubbliche.

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