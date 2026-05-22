Genova guerra ai ratti | arrivano gli escavatori per distruggere le tane
A Genova sono in corso lavori di intervento contro i ratti, con l’utilizzo di escavatori per distruggere le loro tane. Si stanno effettuando scavi sotterranei in diverse zone della città, con l’obiettivo di ridurre la presenza di animali nei quartieri interessati. La messa in atto di queste operazioni ha suscitato preoccupazioni riguardo ai possibili danni alle strutture storiche, in particolare alle mura del Barbarossa. Alcuni quartieri sono più esposti ai disagi derivanti dagli scavi, che coinvolgono anche le strade e le aree pubbliche.
? Punti chiave Come faranno gli escavatori a non danneggiare le mura del Barbarossa?. Quali quartieri subiranno i disagi maggiori per gli scavi sotterranei?. Perché i ratti hanno causato il blackout della fibra ottica?. Dove si concentrano i focolai che alimentano le colonie di roditori?.? In Breve Municipio Centro Est registra quasi la metà delle segnalazioni totali tra i quartieri.. Ratti in corso Firenze danneggiano cavi fibra ottica con interruzioni internet ai condomini.. Interventi complessi previsti presso le antiche mura del Barbarossa a Porta Soprana.. Rifiuti vicino alle stazioni Principe e Brignole alimentano le colonie di roditori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Genova, arrivano gli Alpini per la loro adunata e le transfemministe propongono i fischietti per segnalare eventuali molestie
Libano, gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israelianiGli escavatori nella periferia sud di Beirut hanno iniziato a rimuovere i detriti dopo gli attacchi israeliani.