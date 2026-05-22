Ogni anno, molte persone sane, che praticano sport o si sottopongono regolarmente a controlli medici, si trovano improvvisamente vittime di infarti. Questi eventi inattesi colpiscono individui senza precedenti problemi cardiaci evidenti, lasciando spesso medici e familiari senza spiegazioni. Le cause di questi infarti improvvisi sono ancora oggetto di studio, ma si sa che possono derivare da fattori genetici o cicatrici sul cuore, che rendono il cuore vulnerabile anche in assenza di sintomi premonitori.

Ci sono storie che ogni volta sembrano impossibili da spiegare: ragazzi che fanno sport, adulti apparentemente in perfetta salute, persone senza sintomi e con controlli cardiologici rassicuranti che improvvisamente si accasciano a terra. La morte cardiaca improvvisa continua a rappresentare uno degli enigmi più inquietanti della medicina moderna, proprio perché spesso colpisce quando tutto sembra normale. Ma oggi qualcosa sta cambiando. Tre studi internazionali coordinati da ricercatori italiani della Società Italiana di Cardiologia, pubblicati su prestigiose riviste scientifiche, da JAMA Cardiology a European Heart Journal fino al Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, stanno infatti ridefinendo il modo in cui si valuta il rischio di morte cardiaca improvvisa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Geni killer e cicatrici sul cuore: ecco il perché degli infarti improvvisi (anche per chi stava bene)

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