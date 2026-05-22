Genesa | energia e desideri a portata di mano
Nel mondo della crescita personale e delle pratiche spirituali, un nuovo libro esplora come applicare la Geometria Sacra alla vita quotidiana, offrendo strumenti pratici per migliorare il benessere e il rapporto con sé stessi. La pubblicazione presenta concetti legati all’energia e ai desideri, proponendo un percorso di scoperta attraverso immagini e spiegazioni dettagliate. La presentazione avviene in un evento dedicato, con l’obiettivo di far conoscere un metodo che combina antiche simbologie con approcci moderni.
«Scopriamo insieme il potere straordinario della Geometria Sacra applicata alla vita di tutti i giorni con la presentazione del libro "Genesa. Energia e desideri a portata di mano" di Susanna Stoppato. Durante l'incontro esploreremo la storia, la struttura e le profonde proprietà energetiche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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