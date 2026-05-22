Genesa | energia e desideri a portata di mano

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo della crescita personale e delle pratiche spirituali, un nuovo libro esplora come applicare la Geometria Sacra alla vita quotidiana, offrendo strumenti pratici per migliorare il benessere e il rapporto con sé stessi. La pubblicazione presenta concetti legati all’energia e ai desideri, proponendo un percorso di scoperta attraverso immagini e spiegazioni dettagliate. La presentazione avviene in un evento dedicato, con l’obiettivo di far conoscere un metodo che combina antiche simbologie con approcci moderni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Scopriamo insieme il potere straordinario della Geometria Sacra applicata alla vita di tutti i giorni con la presentazione del libro "Genesa. Energia e desideri a portata di mano" di Susanna Stoppato. Durante l'incontro esploreremo la storia, la struttura e le profonde proprietà energetiche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Teramo: 4-3 epico, la salvezza è a portata di manoIl miracolo teramano: tra rimonta epica e lotta per la salvezza La Lisciani Teramo ha strappato tre punti preziosissimi sul campo del Velletri...

Leggi anche: Il 25 aprile, “Democrazia a portata di mano”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web