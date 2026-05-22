Genesa | energia e desideri a portata di mano

Nel mondo della crescita personale e delle pratiche spirituali, un nuovo libro esplora come applicare la Geometria Sacra alla vita quotidiana, offrendo strumenti pratici per migliorare il benessere e il rapporto con sé stessi. La pubblicazione presenta concetti legati all’energia e ai desideri, proponendo un percorso di scoperta attraverso immagini e spiegazioni dettagliate. La presentazione avviene in un evento dedicato, con l’obiettivo di far conoscere un metodo che combina antiche simbologie con approcci moderni.

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