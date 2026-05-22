Generali utile in aumento del 5,2% E apre non solo a Unicredit

Le ultime comunicazioni della compagnia assicurativa indicano un incremento del 5,2% dell’utile nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha annunciato inoltre di aver avviato trattative con diverse banche, tra cui una delle principali istituzioni finanziarie del paese. I risultati finanziari sono stati accolti positivamente dagli investitori, portando a un aumento della quotazione in Borsa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali dettagli delle negoziazioni o sui piani futuri.

di Antonio Troise Generali parte con il piede giusto nel 2026, batte le attese del mercato e incassa il giudizio positivo di Piazza Affari. Il titolo del Leone ha chiuso la seduta con un balzo in avanti del 2,69%, a 38,58 euro, sostenuto da una trimestrale giudicata solida dagli analisti. Sullo sfondo resta il tema delle possibili alleanze, a partire da Unicredit: nessuna accelerazione ufficiale, ma tutte le strade restano aperte. Tornando ai dati, nel primo trimestre dell’anno il gruppo assicurativo triestino ha registrato un utile netto normalizzato (ripulito, cioè, da eventi straordinari e non ricorrenti) di 1,27 miliardi, in crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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