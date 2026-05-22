Generali batte le attese e conferma i target anche negli scenari più estremi

Nel primo trimestre dell’anno, Generali ha registrato un utile normalizzato di 1,27 miliardi di euro, con un aumento del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La compagnia ha superato le previsioni di mercato e ha confermato i obiettivi finanziari anche in scenari considerati più sfidanti. Questa performance viene annunciata a pochi mesi dall’inizio dell’anno, indicando una crescita stabile e una solidità nel settore delle assicurazioni.

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