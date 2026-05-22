Generali batte le attese e conferma i target anche negli scenari più estremi
Nel primo trimestre dell’anno, Generali ha registrato un utile normalizzato di 1,27 miliardi di euro, con un aumento del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La compagnia ha superato le previsioni di mercato e ha confermato i obiettivi finanziari anche in scenari considerati più sfidanti. Questa performance viene annunciata a pochi mesi dall’inizio dell’anno, indicando una crescita stabile e una solidità nel settore delle assicurazioni.
Un altro trimestre in crescita per Generali, che inizia l’anno con un utile normalizzato nei primi tre mesi dell’anno a 1,27 miliardi di euro, in crescita del 5,2%. Il risultato operativo è in salita dell’8,1% a 2,23 miliardi, trainato da performance positive in tutti i segmenti principali di business. Generali conferma così anche la sua solida posizione di capitale, batte le attese e si dice pronta a confermare i suoi target persino di fronte agli scenari globali più estremi. A beneficiarne è anche il titolo che ha chiuso la seduta in rialzo del 2,69%. I premi lordi sono saliti a 28,2 miliardi, in crescita del 6,8%, trainati dall’incremento del Vita (+7,5%) e del Danni (+5,8%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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