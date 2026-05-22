Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, si è assistito al ritorno in trasmissione di Mario Lenti, che si è presentato come single. La presenza del cavaliere ha influito sulla dinamica tra le dame, in particolare su Gemma Galgani, che si è lasciata andare a lacrime e ha commentato di aver ricevuto un “colpo al cuore” a causa di questa presenza. La puntata ha mostrato anche altri momenti di confronto tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni.

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata segnata dal ritorno di Mario Lenti in trasmissione. Il cavaliere, tornato single, ha stravolto gli equilibri di alcune dame, soprattutto quelli di Gemma Galgani. La dama è apparsa profondamente turbata dalla presenza dell’uomo, sta di fatto che in studio ha dato luogo ad una scenata dopo che Mario ha dichiarato di voler ballare con Cinzia Paolini. Lo sfogo vero e proprio, però, la dama lo ha avuto dietro le quinte con lo staff del programma. Gemma Galgani si sfoga con lo staff di UeD dopo il ritorno di Mario Lenti in studio. Durante un fuori onda di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è sfogata con lo staff della trasmissione in merito ad alcune situazioni che si sono verificate in studio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gemma Galgani in lacrime per Mario Lenti a UeD: “È stato un colpo al cuore”

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Gemma Galgani in lacrime e disperata a Uomini e Donne Sfogo in studio La tua è tutta una farsa

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