A Milano si accendono ancora le polemiche tra i Verdi e il sindaco Giuseppe Sala, questa volta legate al gemellaggio con Tel Aviv e a un evento internazionale. Il confronto si è approfondito con una serie di dichiarazioni pubbliche, mentre si smentisce ufficialmente la partecipazione del sindaco israeliano al People’s Peace Summit, una notizia che era stata annunciata in precedenza. La discussione si concentra su questioni legate alle relazioni internazionali e alle iniziative locali, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Botta e risposta a distanza tra i Verdi milanesi e il sindaco Giuseppe Sala. Tema del contendere ancora il gemellaggio della città con Tel Aviv, che divide la maggioranza di Palazzo Marino, con Verdi e Pd favorevoli alla rottura dell’accordo, transfughi del Pd, Lista Sala e Azione che sono invece per il mantenimento. Lunedì scorso si era consumata la frattura un aula, con la maggioranza spaccata e il no allo scioglimento passato per un soffio. Un voto che ha ha creato una frattura tra Sala e la sua maggioranza. Sala torna a lodare il sindaco di Tel Aviv Huldai. Il sindaco ieri ha pubblicato sui social un commento al post con cui l’omologo di Tel Aviv – Ron Huldai, che Sala considera un democratico da sostenere – ha definito “crudeli, vergognosi e folli” i comportamenti del ministro israeliano Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gemellaggio Milano-Tel Aviv, nuovo scontro Sala-Verdi. Intanto si rivela una balla la partecipazione del sindaco della città israeliana al People’s Peace Summit

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Gemellaggio Milano-Tel Aviv, Sala: Ieri qualcosa si è rotto

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