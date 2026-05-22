Gaslini un' altra conquista | prima capsula endoscopica miniaturizzata per piccoli pazienti in Italia
Un nuovo traguardo è stato raggiunto in Italia presso l’Istituto Giannina Gaslini, che si distingue come primo centro nazionale a impiegare una capsula endoscopica di dimensioni ridotte per pazienti pediatrici. Questa tecnologia permette di eseguire esami diagnostici attraverso una capsula che viene ingerita dai bambini, offrendo un’alternativa meno invasiva rispetto alle tradizionali procedure. L'utilizzo di questa videocapsula rappresenta un passo avanti nell’ambito della diagnosi in età pediatrica, confermando l'istituto come punto di riferimento per l’innovazione medica.
L’Istituto Giannina Gaslini si conferma centro di eccellenza e avanguardia tecnologica a livello internazionale: è il primo centro in Italia ad aver utilizzato in età pediatrica una videocapsula endoscopica miniaturizzata. Questa nuova tecnologia, per la valutazione non invasiva del piccolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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