Gas in forte ribasso sui mercati europei | prezzi sotto i 50 euro

Nella prima parte della giornata, i prezzi del gas naturale sui mercati europei hanno registrato un forte calo, scendendo al di sotto dei 50 euro. Questa diminuzione ha interessato l’intero mercato energetico, con conseguenze sui contratti e sulle quotazioni di riferimento. I dati indicano una tendenza al ribasso che si mantiene dall’apertura delle negoziazioni, senza indicazioni di un'inversione immediata. La flessione dei prezzi si riflette nelle quotazioni di diverse piattaforme di scambio europee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio di giornata in calo per il mercato energetico. Partenza in deciso ribasso per il prezzo del gas naturale sui mercati europei. Nelle prime contrattazioni della giornata, il valore del metano è sceso fino a 48 euro al megawattora, registrando una flessione significativa rispetto alle sedute precedenti. Ad Amsterdam i contratti Ttf perdono quasi il 3%. Sul mercato di Amsterdam, considerato il principale punto di riferimento europeo per il gas, i contratti Ttf hanno aperto con un calo del 2,85%. La diminuzione riflette il clima più disteso registrato nelle ultime ore sui mercati energetici, con gli operatori che monitorano l’andamento della domanda e le prospettive legate agli approvvigionamenti in vista dell’estate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gas in forte ribasso sui mercati europei: prezzi sotto i 50 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ORO E PETROLIO, I NUOVI TARGET. SANTE PELLEGRINO: BANCHE CENTRALI E MERCATI VICINI ALLA SVOLTA Sullo stesso argomento Il gas chiude in forte ribasso sotto i 43 euro al Ttf di AmsterdamHa chiuso in forte ribasso sotto i 43 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. Prezzi, basta la parola: forte calo di gas e petrolio dopo l’annuncio di Trump sui colloqui con l’IranRipercussioni immediate all’annuncio di Trump sui colloqui «molto positivi» con Teheran e la conseguente sospensione degli attacchi alle... Mercato gas, Ttf di Amsterdam in calo del 2,85% a 48 euroNella mattinata del 22 maggio 2026, il prezzo del gas ha registrato un deciso calo, attestandosi a 48 euro al megawattora. Questo significativo ribasso si è verificato sul mercato di Amsterdam, il ... it.blastingnews.com Il gas apre in forte ribasso ad Amsterdam (-4,4%)(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Avvio in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. Il costo dei future Ttf, principale punto di riferimento per il costo del metano in Europa, scende del 4,4 ... notizie.tiscali.it