Garlasco pronto il deposito delle consulenze ma i legali di Sempio pensano anche un’istanza di interrogatorio di Andrea
A Garlasco sono state completate le consulenze tecniche e sono state depositate. Parallelamente, i legali di un imputato stanno considerando la possibilità di presentare un’istanza di interrogatorio nei suoi confronti. La questione resta aperta e sarà valutata nelle prossime settimane. La discussione riguarda ancora aspetti procedurali e non ci sono ancora decisioni definitive su eventuali interrogatori o ulteriori accertamenti. Le autorità continuano a seguire da vicino lo sviluppo della vicenda.
Pavia, 22 maggio 2026 - Consulenze tecniche ormai pronte e l ’ ipotesi, ancora tutta da valutare, di un’istanza di interrogatorio. I legali di Andrea Sempio si preparano alla battaglia mentre tra l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, e Stefania Cappa è ormai guerra aperta dopo denuncia la per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia presentata dalla gemella alla Procura di Milano. Le sei consulenze di Sempio. Sono sostanzialmente pronte e verranno depositate all'inizio della prossima settimana le sei consulenze della difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nell'inchiesta che la Procura di Pavia ha chiuso lo scorso 7 maggio sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Garlasco: depositata la consulenza Cattaneo - Storie italiane 24/02/2026
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