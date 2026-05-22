Garlasco pronto il deposito delle consulenze ma i legali di Sempio pensano anche un’istanza di interrogatorio di Andrea

A Garlasco sono state completate le consulenze tecniche e sono state depositate. Parallelamente, i legali di un imputato stanno considerando la possibilità di presentare un’istanza di interrogatorio nei suoi confronti. La questione resta aperta e sarà valutata nelle prossime settimane. La discussione riguarda ancora aspetti procedurali e non ci sono ancora decisioni definitive su eventuali interrogatori o ulteriori accertamenti. Le autorità continuano a seguire da vicino lo sviluppo della vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui