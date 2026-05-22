Garlasco Nordio non si dà pace per la condanna di Stasi e vuole modificare la regola sulle impugnazioni penali | come funziona oggi

Il 13 maggio il ministro della giustizia ha espresso per l’ennesima volta dubbi sulla condanna di Alberto Stasi, condannato nel 2015 per l’omicidio di una giovane donna, dopo due assoluzioni precedenti. Nordio ha anche annunciato l’intenzione di modificare le regole relative alle impugnazioni penali, sottolineando la sua richiesta di cambiare la legge. La questione riguarda il funzionamento attuale del sistema giudiziario nel processo penale e le modalità con cui si possono contestare le sentenze di condanna.

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