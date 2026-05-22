Garlasco Nordio non si dà pace per la condanna di Stasi e vuole modificare la regola sulle impugnazioni penali | come funziona oggi
Il 13 maggio il ministro della giustizia ha espresso per l’ennesima volta dubbi sulla condanna di Alberto Stasi, condannato nel 2015 per l’omicidio di una giovane donna, dopo due assoluzioni precedenti. Nordio ha anche annunciato l’intenzione di modificare le regole relative alle impugnazioni penali, sottolineando la sua richiesta di cambiare la legge. La questione riguarda il funzionamento attuale del sistema giudiziario nel processo penale e le modalità con cui si possono contestare le sentenze di condanna.
«Come è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata ». Lo ha detto lo scorso 13 maggio il ministro della giustizia Carlo Nordio, ancora una volta ammettendo tutti i suoi dubbi su Alberto Stasi, condannato nel 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi dopo due assoluzioni. Il ministro riapre così uno dei dossier più dibattuti sulla giustizia italiana: la possibilità per i pubblici ministeri di appellare una sentenza di assoluzione e ottenere poi una condanna nei gradi successivi di giudizio. Non è la prima volta che il caso Garlasco viene citato (forse meglio dire strumentalizzato ) dalla politica per sollevare dubbi sul sistema giustizia. 🔗 Leggi su Open.online
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