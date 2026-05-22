Garlasco l’avvocato De Rensis dopo la denuncia di Stefania Cappa | Mi propose incarico il giorno stesso della difesa di Stasi
L’avvocato Antonio De Rensis ha risposto alle accuse mosse nei suoi confronti da Stefania Cappa, che lo ha denunciato per aver avviato una campagna diffamatoria riguardo al caso di Garlasco. Secondo quanto dichiarato, l’avvocato ha ricevuto la proposta di incarico il giorno stesso in cui si è occupato della difesa di un imputato coinvolto nel procedimento. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legali e comunicative tra le parti coinvolte.
L’avvocato Antonio De Rensis passa al contrattacco dopo la denuncia di Stefania Cappa a suo carico per una presunta macchina del fango mediatica sul caso Garlasco. “Mi propose alcuni prestigiosissimi convegni al Coni poche ore dopo aver assunto la difesa di Stasi, a questo punto sono libero di attribuire a quella telefonata qualunque significato”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, l'avvocato De Rensis querelato dalla Cappa: «Oggi per me giorno più bello»
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Garlasco – Stefania Cappa denuncia per istigazione a delinquere l’avvocato di Stasi De Rensis, un inviato delle “Iene” e un ex maresciallo
Delitto di Garlasco, De Rensis: “Stefania Cappa mi propose prestigiosi convegni al Coni”Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha raccontato che il 13 luglio 2022 fu chiamato da Stefania Cappa che gli propose alcuni...
Caso Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi De Rensis querelato da Stefania Cappa: Per me è il giorno più bello facebook
l’avvocato De Rensis: dimostrerò alla signora Stefania Cappa che in Italia ci sono persone che non hanno paura di nomi e di cognomi [Post di #AlbinaPerri su Fb] #Garlasco x.com
Garlasco, Stefania Cappa denuncia Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo Marchetto reddit
Garlasco, Stefania Cappa denuncia l’avvocato De Rensis, il maresciallo Marchetto e la iena De GiuseppeL’avvocato Antonio Marino, legale della famiglia Cappa, spiega che la denuncia è stata redatta avvalendosi delle risultanze di un’attività di investigazione svolta da una società investigativa ... tpi.it
Garlasco, l’avvocato De Rensis dopo la denuncia di Stefania Cappa: Mi propose incarico il giorno stesso della difesa di StasiL’avvocato Antonio De Rensis passa al contrattacco dopo la denuncia di Stefania Cappa a suo carico per una presunta macchina del fango mediatica sul ... fanpage.it