Garlasco l’avvocato De Rensis dopo la denuncia di Stefania Cappa | Mi propose incarico il giorno stesso della difesa di Stasi

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Antonio De Rensis ha risposto alle accuse mosse nei suoi confronti da Stefania Cappa, che lo ha denunciato per aver avviato una campagna diffamatoria riguardo al caso di Garlasco. Secondo quanto dichiarato, l’avvocato ha ricevuto la proposta di incarico il giorno stesso in cui si è occupato della difesa di un imputato coinvolto nel procedimento. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legali e comunicative tra le parti coinvolte.

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L’avvocato Antonio De Rensis passa al contrattacco dopo la denuncia di Stefania Cappa a suo carico per una presunta macchina del fango mediatica sul caso Garlasco. “Mi propose alcuni prestigiosissimi convegni al Coni poche ore dopo aver assunto la difesa di Stasi, a questo punto sono libero di attribuire a quella telefonata qualunque significato”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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