Garlasco l' audio dei genitori di Andrea Sempio sullo scontrino | sembra che la madre stia piangendo

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, i genitori di Andrea Sempio hanno registrato un audio in cui si sente la madre piangere e si fa riferimento a uno scontrino. Nel frattempo, sono state consegnate alla procura sei consulenze affidate alla difesa di Sempio, che riguardano il procedimento giudiziario in corso. La vicenda giudiziaria si svolge con diverse fasi e documenti che vengono presentati alle autorità competenti. La situazione si sviluppa mentre si attendono novità sul procedimento e sulle strategie difensive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’alibi di Andrea Sempio ha iniziato a scricchiolare da alcune settimane. Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, esibito ai carabinieri il 4 ottobre 2008 nel mezzo di un interrogatorio, non sarebbe stato stampato personalmente dall’indagato, almeno secondo quanto sostenuto dalla Procura di Pavia. Un’intercettazione tra Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, i suoi genitori, rappresenterebbe uno degli indizi di colpevolezza secondo l’accusa. L’interpretazione dei pm è quella che vorrebbe una sorta di confessione della madre, che ascoltando l’audio sembrerebbe piangere: “È colpa mia”. L'audio dell'intercettazione: cos'hanno detto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

garlasco l audio dei genitori di andrea sempio sullo scontrino sembra che la madre stia piangendo
© Virgilio.it - Garlasco, l'audio dei genitori di Andrea Sempio sullo scontrino: sembra che la madre stia piangendo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'audio dei genitori di Sempio: Lo scontrino lo hai fatto tu

Video L'audio dei genitori di Sempio: Lo scontrino lo hai fatto tu

Sullo stesso argomento

Garlasco, la liaison della madre di Sempio che riaccende i dubbi sullo scontrinoPersino gli intrighi amorosi che riguardano personaggi apparentemente secondari contribuiscono ad alimentare il caso Garlasco, in attesa di conoscere...

Dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio per Garlasco, spuntano dei messaggi tra la mamma e il vigile del fuocoEmergono nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco: lo scontrino del parcheggio che sostiene l’alibi di Andrea Sempio torna sotto esame.

andrea sempio garlasco l audio deiGarlasco, i soliloqui di Andrea Sempio sollevano i dubbi dell'esperto: La parola video io non la sentoL'ingegnere informatico forense Michele Vitiello è scettico sulla trascrizione dei soliloqui di Andrea Sempio: tutti i dubbi dell'esperto ... virgilio.it

andrea sempio garlasco l audio deiGarlasco, così Andrea Sempio si difenderà su scontrino, Bpa e soliloqui: i punti della strategia dei legaliDelitto di Garlasco, Andrea Sempio e i legali preparano la strategia difensiva sui soliloqui, la Bpa e lo scontrino di Vigevano ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web