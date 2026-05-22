Garlasco l' audio dei genitori di Andrea Sempio sullo scontrino | sembra che la madre stia piangendo

A Garlasco, i genitori di Andrea Sempio hanno registrato un audio in cui si sente la madre piangere e si fa riferimento a uno scontrino. Nel frattempo, sono state consegnate alla procura sei consulenze affidate alla difesa di Sempio, che riguardano il procedimento giudiziario in corso. La vicenda giudiziaria si svolge con diverse fasi e documenti che vengono presentati alle autorità competenti. La situazione si sviluppa mentre si attendono novità sul procedimento e sulle strategie difensive.

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