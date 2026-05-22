Garlasco l' audio dei genitori di Andrea Sempio sullo scontrino | sembra che la madre stia piangendo
A Garlasco, i genitori di Andrea Sempio hanno registrato un audio in cui si sente la madre piangere e si fa riferimento a uno scontrino. Nel frattempo, sono state consegnate alla procura sei consulenze affidate alla difesa di Sempio, che riguardano il procedimento giudiziario in corso. La vicenda giudiziaria si svolge con diverse fasi e documenti che vengono presentati alle autorità competenti. La situazione si sviluppa mentre si attendono novità sul procedimento e sulle strategie difensive.
L’alibi di Andrea Sempio ha iniziato a scricchiolare da alcune settimane. Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, esibito ai carabinieri il 4 ottobre 2008 nel mezzo di un interrogatorio, non sarebbe stato stampato personalmente dall’indagato, almeno secondo quanto sostenuto dalla Procura di Pavia. Un’intercettazione tra Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, i suoi genitori, rappresenterebbe uno degli indizi di colpevolezza secondo l’accusa. L’interpretazione dei pm è quella che vorrebbe una sorta di confessione della madre, che ascoltando l’audio sembrerebbe piangere: “È colpa mia”. L'audio dell'intercettazione: cos'hanno detto... 🔗 Leggi su Virgilio.it
L'audio dei genitori di Sempio: Lo scontrino lo hai fatto tu
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La difesa di Andrea Sempio contesta gli audio dei soliloqui registrati in auto e le relative trascrizioni finite negli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo il legale Liborio Cataliotti, alcune frasi attribuite al padre di Sempio non esistono, mentre le regist facebook
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