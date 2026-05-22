Nella vicenda giudiziaria che coinvolge l’indagine su un imputato, si è acceso un confronto tra i periti chiamati a esaminare un’impronta dattiloscopica. Da una parte, gli esperti incaricati dalla difesa affermano che è stato utilizzato un software automatico, mentre dall’altra i consulenti della Procura contestano questa affermazione. La discussione riguarda in particolare l’analisi dell’impronta numero 33 e l’impiego del programma 'Lapics PrintQuest' nel procedimento.

AGI - Nella dialettica tra i consulenti dattiloscopici di parte impegnati nell'indagine su Andrea Sempio c'è un capitolo in cui gli esperti dell'indagato e quelli della Procura battagliano sul software 'Lapics PrintQuest'. I primi, Luciano Garofano e Luigi Bisogno, sostengono che i secondi, Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, lo avrebbero usato " per l'esame dell'impronta numero 33 e dunque per l'identificazione automatica dei 15 punti caratteristici attributi alla mano destra di Andrea Sempio". Stiamo parlando di uno degli elementi ritenuti cruciali dalla Procura di Pavia nella ricostruzione del crimine per la sua posizione sul vano delle scale poco sopra dove venne trovato il corpo di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco: il duello dei periti sull'impronta 33: "Usato un software automatico", ma la Pro...

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Garlasco: limpronta della mano sul pavimento e limpronta 33 sul muro delle scale

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