Un ex collega di Andrea Sempio commenta la relazione del Racis, affermando che Sempio è una persona molto dolcissima e rispettosa. La dichiarazione arriva in seguito alle recenti dichiarazioni rese dal Racis, che hanno suscitato molte discussioni. L’ex collega ha voluto sottolineare il comportamento e il carattere di Sempio, differenziandosi dalle immagini emerse in precedenza. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse persone e ha portato a confronti pubblici e commenti sui social media.

Nell’inchiesta contro Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, un ruolo fondamentale lo gioca il profilo del 38enne. Secondo la relazione del Racis, il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, gli scritti di Sempio farebbero emergere una personalità contro le donne e ossessionata dalla pornografia e dalla violenza. Nelle carte dell’inchiesta si legge inoltre che avrebbe frugato all’interno dei canali WhatsApp delle colleghe per cercare foto intime. La trasmissione “Dritto e Rovescio” ha contattato una donna che ha lavorato con lui e che ha descritto Sempio in modo totalmente diverso rispetto al ritratto trapelato negli atti investigativi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, ex collega di Sempio lo difende dopo la relazione del Racis: "Persona dolcissima e rispettosa"

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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