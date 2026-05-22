Garlasco De Rensis contrattacca dopo la denuncia di Stefania Cappa e svela un retroscena | ‘Ne parlai subito con il procuratore’
Il caso di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli dopo le dichiarazioni del legale di Alberto Stasi, che ha confermato di aver discusso immediatamente con il procuratore riguardo alla denuncia presentata da Stefania Cappa. In un’intervista, l’avvocato ha anche fatto riferimento alla possibile riapertura delle indagini, lasciando spazio a ulteriori sviluppi giudiziari. La vicenda, che ha attirato l’attenzione pubblica, prosegue tra dichiarazioni e atti processuali, mantenendo vivo l’interesse sulla vicenda.
Le parole del legale di Alberto Stasi e il riferimento alla riapertura delle indagini. Il caso Garlasco continua a generare nuovi sviluppi mediatici e giudiziari. A riaccendere il confronto pubblico sono state le dichiarazioni dell’avvocato Antonio De Rensis, intervenuto durante la trasmissione Ore 14, dove ha commentato la fase più recente legata alle nuove attività investigative. Il legale di Alberto Stasi ha spiegato di vivere questo momento come una possibilità per arrivare a ulteriori chiarimenti su una vicenda che continua a suscitare attenzione pubblica. «Dopo la notizia della riapertura delle nuove indagini, oggi per me è il giorno... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
GARLASCO. Il movente di Stasi non basta per un delitto così feroce
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