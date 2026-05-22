Garlasco De Rensis contrattacca dopo la denuncia di Stefania Cappa e svela un retroscena | ‘Ne parlai subito con il procuratore’

Il caso di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli dopo le dichiarazioni del legale di Alberto Stasi, che ha confermato di aver discusso immediatamente con il procuratore riguardo alla denuncia presentata da Stefania Cappa. In un’intervista, l’avvocato ha anche fatto riferimento alla possibile riapertura delle indagini, lasciando spazio a ulteriori sviluppi giudiziari. La vicenda, che ha attirato l’attenzione pubblica, prosegue tra dichiarazioni e atti processuali, mantenendo vivo l’interesse sulla vicenda.

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