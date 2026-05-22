Garlasco avvocato De Rensis dopo denuncia di Stefania Cappa | Mi propose incarico al Coni quando presi difesa Stasi - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella puntata di "Ore 14 Sera" andata in onda giovedì 21 maggio l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi nell'ambito dell'inchiesta Garlasco, ha menzionato alcuni "prestigiosissimi convegni al Coni" che Stefania Cappa gli avrebbe offerto il giorno in cui egli accettò la difesa dell'a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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