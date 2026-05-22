Garlasco avvocato De Rensis dopo denuncia di Stefania Cappa | Mi propose incarico al Coni quando presi difesa Stasi - VIDEO
Nella puntata di "Ore 14 Sera" andata in onda giovedì 21 maggio l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi nell'ambito dell'inchiesta Garlasco, ha menzionato alcuni "prestigiosissimi convegni al Coni" che Stefania Cappa gli avrebbe offerto il giorno in cui egli accettò la difesa dell'a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, l'avvocato De Rensis querelato dalla Cappa: «Oggi per me giorno più bello»
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Stefania Cappa ha denunciato una presunta regia contro la sua famiglia nel caso #Garlasco, chiamando in causa anche l’avvocato di #Stasi, Antonio De Rensis. Secondo la denuncia, ci sarebbe stato un disegno organizzato per coinvolgere i #Cappa nella x.com
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