Il rappresentante di un’associazione di imprese che si occupa di lavori pubblici ha dichiarato che il rischio sismico non viene incluso nelle direttive riguardanti gli appalti o altre normative specifiche. A differenza dell’efficientamento energetico, di cui si parla frequentemente nelle regolamentazioni, il rischio sismico non viene menzionato come elemento da considerare nelle procedure di gara o nelle prescrizioni tecniche. La comunicazione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica.

“Il rischio sismico non è oggetto delle direttive sugli appalti né di altre direttive specifiche, come invece è per l’efficientamento energetico. Ci aspettiamo che quelle nuove forniscano indicazioni attinenti al profilo adeguato a fronteggiare queste situazioni”, ha dichiarato Claudio Galtieri, presidente del Comitato tecnico scientifico di AssoRup, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, che è andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Galtieri (AssoRup): Rischio sismico escluso da direttive

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