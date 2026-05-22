Galtieri AssoRup | Rischio sismico escluso da direttive
Il rappresentante di un’associazione di imprese che si occupa di lavori pubblici ha dichiarato che il rischio sismico non viene incluso nelle direttive riguardanti gli appalti o altre normative specifiche. A differenza dell’efficientamento energetico, di cui si parla frequentemente nelle regolamentazioni, il rischio sismico non viene menzionato come elemento da considerare nelle procedure di gara o nelle prescrizioni tecniche. La comunicazione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica.
“Il rischio sismico non è oggetto delle direttive sugli appalti né di altre direttive specifiche, come invece è per l’efficientamento energetico. Ci aspettiamo che quelle nuove forniscano indicazioni attinenti al profilo adeguato a fronteggiare queste situazioni”, ha dichiarato Claudio Galtieri, presidente del Comitato tecnico scientifico di AssoRup, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, che è andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Galtieri (AssoRup): Rischio sismico escluso da direttive
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