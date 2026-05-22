La Regione ha deciso di intervenire sulle gallerie Sorreley e Signayes senza aver modificato formalmente le decisioni già adottate dalla concessionaria. La questione riguarda le modalità di pianificazione del traffico, con domande aperte sulla possibilità di modificare decisioni già prese e su chi abbia stabilito i piani di gestione prima della risoluzione ufficiale. Le autorità regionali hanno agito in modo che solleva interrogativi sulle procedure seguite e sui passaggi amministrativi coinvolti.

? Domande chiave Come potrà la Regione cambiare decisioni già prese dalla concessionaria?. Chi ha deciso i piani di gestione del traffico prima della risoluzione?. Perché i rappresentanti regionali sono rimasti in silenzio nella SAV S.p.A.?. Quali danni concreti subiranno le imprese locali con l'apertura dei cantieri?.? In Breve Incontro tecnico con la concessionaria avvenuto il 18 maggio scorso.. Criticità gestione SAV S.p.A. per impatto economico sulla media valle.. Rischio disagi viabilità strategica per imprese e residenti della zona..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). L’incertezza sulla viabilità locale si inserisce in un quadro di estrema fragilità economica caratterizzato dalla variazione del PIL. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gallerie Sorreley e Signayes: la Regione interviene a fatti compiuti

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