Nelle ultime settimane a Forte dei Marmi si sono verificati diversi furti e rapine nelle ville private. Per rispondere a queste situazioni, le autorità locali hanno deciso di aumentare il sistema di videosorveglianza con l’installazione di 20 nuove telecamere e di aggiungere 17 varchi di lettura targhe lungo le strade principali. Queste misure sono state richieste dalle forze dell’ordine per migliorare le attività di controllo e garantire una maggiore sicurezza sul territorio. Il prefetto ha successivamente segnalato la situazione al ministro competente.

Forte dei Marmi, 22 maggio 2026 – Installate ulteriori 20 telecamere di videosorveglianza e 17 nuovi varchi di lettura targhe, richiesti dalle forze dell’ordine per rafforzare le attività di controllo e monitoraggio degli accessi al territorio. https:www.lanazione.itviareggiocronacalarsenio-lupin-della-versilia-5508b546 Il Comune si attrezza dopo l’impennata di furti e rapine in villa che si sono concentrati nelle ultime settimane. Il vicesindaco Andrea Mazzoni, accompagnato dal comandante della polizia locale Andrea D’Uva, ha partecipato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Lucca, Cristina Favilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti e rapine nelle ville di Forte dei Marmi. Ora il prefetto ha allertato il ministro

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