Nella giornata di mercoledì, a Monte San Pietrangeli, i carabinieri hanno portato a termine un’indagine che ha portato alla denuncia di due persone sospettate di aver commesso furti a Rapagnano e Montegiorgio. Le indagini si sono avvalse di testimonianze e di fotografie fornite da cittadini e rilevate durante i sopralluoghi. I militari hanno analizzato le prove raccolte per arrivare ai sospettati, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Carabinieri in prima linea contro i reati predatori. Mercoledì pomeriggio, a Monte San Pietrangeli, i carabinieri del posto hanno concluso un’importante attività d’indagine. Gli accertamenti sono scaturiti da un furto avvenuto lo scorso marzo a Rapagnano, dove i militari del Nucleo operativo e radiomobile erano intervenuti presso un ristorante. In quell’occasione, ignoti si erano introdotti nella struttura rubando un portafoglio contenente documenti, un paio di occhiali di marca, una videocamera, quattro orologi e diversi monili in oro, oltre a una somma di denaro contante. Grazie agli approfondimenti investigativi e al supporto determinante fornito dall’escussione di alcuni testimoni, i carabinieri hanno smascherato il ladro e denunciato per furto aggravato un argentino di 40 anni, senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti a Rapagnano e Montegiorgio, due denunciati. Testimoni e fotografie decisivi nelle indagini

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