Furlani in uscita anche con la Champions? Galliani fra i candidati ma non è l' unico

Si parla di un possibile addio di Furlani dal ruolo di amministratore delegato, con l’obiettivo di lasciare l’incarico anche in Champions League. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti c’è quello di Galliani, che ha già lavorato con l’attuale allenatore e mantiene un rapporto di lunga data. Tuttavia, non sarebbe l’unica candidatura, dato che ci sono altre opzioni sul tavolo. La trattativa sembra ancora in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali da parte della società.

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La stagione dei verdetti societari inizierà subito dopo quella dei verdetti sportivi. Manca pochissimo: il Milan saprà domenica sera se avrà centrato l'obiettivo dichiarato a inizio campionato, il raggiungimento della zona Champions, o meno. Una qualificazione che detterà anche le prossime mosse interne: c'è però anche la carica di ad, attualmente occupata da Giorgio Furlani, che potrebbe essere rinnovata a prescindere. Sotto il profilo finanziario il club è ben amministrato, con i risultati che certificano il buon lavoro dell'attuale amministratore delegato. C'è però un'esigenza di rinnovamento, la necessità di creare una maggiore sintonia interna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furlani in uscita anche con la Champions? Galliani fra i candidati, ma non è l'unico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, accordo con Goretzka. Opzione Briatore con Galliani! Furlani pronto a farsi da parteGli scenari sul possibile futuro del Milan: Furlani e Ibra pronti a farsi da parte. Milan, priorità Champions poi si penserà al futuro: Tare e Furlani verso l'uscitaIl giorno dopo il vertice a Londra tra il patron Cardinale, l’ad Furlani, il membro del cda rossonero (e uomo di spicco di RedBird) Calvelli,... Mazzara su TMW: In caso di mancata Champions anche #Furlani finirebbe nella lista delle persone con futuro a rischio. Stesso dicasi per #Allegri e #Tare. Si è parlato, in caso di addio del direttore sportivo albanese, del profilo di Tony D'Amico in uscita dall'At x.com Milan, Calvelli è a caccia di un nuovo amministratore delegato al posto di Furlani: anche Carnevali in listaGerry Cardinale è davvero intenzionato a portare avanti un'autentica rivoluzione societaria e dopo 3 anni è partita la caccia per un nuovo amministratore delegato. msn.com [MN] Incontro a Londra con Cardinale, Massimo Calvelli al momento non è interessato al ruolo di prossimo amministratore delegato rossonero. Se Furlani dovesse lasciare il suo incarico – anche lui è sotto esame, come il resto della dirigenza – Calvelli gode reddit Milan, è tempo delle decisioni: via Furlani, dubbio Ibrahimovic e Galliani…Si avvicina il momento delle decisioni in casa Milan. Il proprietario Gerry Cardinale è pronto a cambiare l’assetto societario in vista della prossima stagione. Tra i dirigenti in uscita c’è l’ad Gior ... corrieredellosport.it