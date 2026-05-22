Un furgone rubato è stato intercettato in via Pratese. All’interno dell’auto sono state trovate anche le merci provenienti da due furti su vetture avvenuti nelle vicinanze. La polizia ha fermato il veicolo e ha sequestrato la refurtiva. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di controllo. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli e approfondendo le indagini per accertare eventuali collegamenti con altri episodi nella zona.

Firenze, 22 maggio 2026 - È stato rintracciato mentre percorreva via Pratese il furgone segnalato come provento di furto e al suo interno gli agenti hanno trovato non solo materiale edile sottratto alla ditta proprietaria del mezzo, ma anche la refurtiva di due furti su auto avvenuti nella stessa giornata. Il bilancio dell’operazione della polizia è di un arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di una denuncia per ricettazione. L’intervento è scattato dopo la segnalazione diramata dalla Sala Operativa della Questura, che aveva ricevuto dal legittimo proprietario del furgone la posizione del mezzo, localizzato in via Pratese.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furgone rubato e intercettato in via Pratese, dentro anche la refurtiva di due colpi su auto

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