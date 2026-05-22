A Punta Marina si sono svolti i funerali di Edgardo Poletti, deceduto all’età di 96 anni. La cerimonia si è tenuta con musica di liscio e l’uso degli sciucarèn, strumenti tradizionali della zona. Poletti era conosciuto per le sue due nuotate quotidiane fino agli scogli, attività che continuava a praticare fino a poco prima della scomparsa, aspettando con entusiasmo l’arrivo della bella stagione. La zona si è raccolta intorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Punta Marina (Ravenna), 22 maggio 2026 – Aveva 96 anni ma aspettava ancora l’arrivo della bella stagione per riprendere le sue due nuotate giornaliere fino agli scogli di Punta Marina. Arrivava in graziella, scendeva fino al suo ombrellone – prima fila al Bagno Rivaverde da sempre –, indossava le pinne e partiva verso la barriera al largo. Una volta alla mattina e una volta al pomeriggio per tutta l’estate. Purtroppo non ce l’ha fatta a tornare dentro al suo mare Edgardo Poletti, nato il 15 agosto 1929 e originario di Mezzano. Lo storico albergatore dell’Hotel Ambra di Punta Marina è morto lunedì. Lascia la moglie Loredana, i figli Susanna, Ivana e Roberto, la nuora e i generi, i nipoti Federica, Christian, Nicole e Jacopo, e il bisnipote Alessandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerale sulle note del liscio e con gli sciucarèn: Punta Marina piange Edgardo Poletti

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