Fulco Ruffo di Calabria l’asso col teschio nero | chi era il principe che sfidava la morte in cielo

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'inizio di questa settimana si è svolta presso la residenza dell’Ambasciata d’Italia una cerimonia dedicata a Fulco Ruffo di Calabria, noto come l’asso col teschio nero. Si tratta di un principe che ha partecipato a numerose missioni aeree e ha affrontato numerosi rischi durante la sua carriera militare. La cerimonia ha riunito rappresentanti diplomatici e storici, offrendo un’occasione per ricordare le imprese e la vita di questa figura. Sono stati esposti documenti e fotografie legate alla sua attività.

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Si è tenuta all’inizio di questa settimana, presso la residenza dell’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, la commemorazione del principe Fulco Ruffo di Calabria, asso tra gli assi della prima antenata dell’Aeronautica Militare che, mettendo le ali all’Arma di Cavalleria, portò i primi combattenti nel cielo: una buona occasione per ricordare le prodezze del principe siciliano che, fregiato del teschio nero, sparigliava le nuvole e gli avversari con il suo argenteo biplano da caccia. Alto, impavido, con penetranti occhi scuri e baffi ben disegnati su un volto beffardo, il principe Ruffo si era arruolato volontario per l'addestramento da ufficiale... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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