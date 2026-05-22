Fuga per 15 chilometri tra Chiavari e Lavagna | feriti due poliziotti arrestato 24enne

Una fuga di circa 15 chilometri tra le località di Chiavari e Lavagna ha coinvolto un uomo di 24 anni, che è stato arrestato. Durante la corsa, l’automobilista ha effettuato manovre spericolate e testacoda, attraversando le stradine del levante. Due agenti di polizia intervenuti sono rimasti feriti nello scontro. L’incidente si è verificato lungo un tratto di strada stretto e tortuoso, con la corsa terminata quando l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

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