Fuga per 15 chilometri tra Chiavari e Lavagna | feriti due poliziotti arrestato 24enne
Una fuga di circa 15 chilometri tra le località di Chiavari e Lavagna ha coinvolto un uomo di 24 anni, che è stato arrestato. Durante la corsa, l’automobilista ha effettuato manovre spericolate e testacoda, attraversando le stradine del levante. Due agenti di polizia intervenuti sono rimasti feriti nello scontro. L’incidente si è verificato lungo un tratto di strada stretto e tortuoso, con la corsa terminata quando l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.
15 chilometri di fuga per le stradine del levante, tra testacoda e manovre spericolate che hanno portato al ferimento di due agenti di polizia del commissariato di Chiavari. È il pomeriggio di follia di un 24enne albanese, alla guida di una Ford Mondeo. Con lui la fidanzata. A un semplice posto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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