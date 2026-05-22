Frotte di topi nel centro storico il video diventa virale

Da genovatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico si sono registrati numerosi topi che si spostano rapidamente tra i materiali di un cantiere e i sacchetti di rifiuti lasciati a terra. Un video che mostra il loro movimento incessante è diventato rapidamente virale sui social media, catturando l'attenzione di molti utenti. Le immagini ritraggono decine di esemplari che si aggirano in modo frenetico tra le zone interessate. La presenza dei roditori nel quartiere ha suscitato discussioni online e preoccupazioni tra i residenti.

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Scappano avanti e indietro tra i jersey di un cantiere - nascondiglio ideale - e i sacchetti dei rifiuti lasciati a terra, dando vita a un viavai di decine di esemplari. Sullo sfondo, con una buona dose di sarcasmo, una canzone per bambini su Topolino. Il video dei topi nel centro storico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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