Fratè il gioielliere è nostro Così il compro oro puliva i milioni dei narcos della Tuscolana
Un negozio di compro oro situato in via Pantelleria, a Roma, si è trasformato nel tempo in un punto di riferimento per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Secondo le indagini, il negozio avrebbe gestito ingenti somme di denaro provenienti da traffici illeciti, tra cui traffico di droga, permettendo ai narcos di riciclare i proventi. Le autorità hanno sequestrato diverse somme di denaro e hanno avviato procedure contro i soggetti coinvolti. La scena si svolge mentre il quartiere si prepara alla notte.
Mentre il sole tramonta sui palazzi di Roma, un anonimo negozio di compro oro in via Pantelleria smette di essere un'attività commerciale per trasformarsi in una lavatrice industriale di denaro sporco. Qui, tra bilancini di precisione e vetrine blindate, il giallo del metallo prezioso incontra il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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