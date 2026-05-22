Fratè il gioielliere è nostro Così il compro oro puliva i milioni dei narcos della Tuscolana

Un negozio di compro oro situato in via Pantelleria, a Roma, si è trasformato nel tempo in un punto di riferimento per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Secondo le indagini, il negozio avrebbe gestito ingenti somme di denaro provenienti da traffici illeciti, tra cui traffico di droga, permettendo ai narcos di riciclare i proventi. Le autorità hanno sequestrato diverse somme di denaro e hanno avviato procedure contro i soggetti coinvolti. La scena si svolge mentre il quartiere si prepara alla notte.

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