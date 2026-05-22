Durante un comizio del Partito Democratico, è stata pronunciata una frase che ha suscitato molte polemiche, riferita a una consigliera leghista sospesa a Lecco. La dichiarazione, rivolta a una figura politica, ha sottolineato che non ci sono leader con problemi di depressione o disoccupati che insultano i cristiani. La presidente del consiglio ha commentato pubblicamente l’accaduto, definendo le parole come un comportamento che ha superato ogni limite. Nei giorni successivi, si sono susseguite reazioni da più parti.

“Non abbiamo q ualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore “. La frase è stata scritta dalla segretaria e consigliera comunale della Lega a Barzanò, Debora Piazza, sotto il video del comizio di Elly Schlein del 21 maggio, pubblicato su Facebook, al termine della campagna elettorale a Lecco: la segretaria del Pd è il bersaglio del messaggio che fa riferimento ai fatti di Modena del 16 maggio, quando Salim El Koudri ha travolto con la sua Citroen C3 diversi passanti lungo via Emilia. La leghista, che è anche responsabile regionale del dipartimento del Carroccio per il benessere degli animali, è stata sospesa da ogni incarico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frase choc su Schlein, evoca i fatti di Modena al comizio Pd: consigliera leghista sospesa a Lecco. Meloni: “Superato ogni limite”

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