Francesca Tocca foto e video inediti sull' Eurovision | Marcello Sacchetta commenta lei gli risponde

Francesca Tocca ha condiviso foto e video inediti della sua esibizione sul palco dell’Eurovision, durante la quale ha ballato insieme a Marcello Sacchetta sulla canzone 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci. Dopo la pubblicazione, Sacchetta ha commentato pubblicamente, e lei ha risposto sui social, portando l’attenzione sulla performance e sui momenti vissuti durante quell’esperienza. L’evento ha lasciato un segno duraturo nella memoria di Tocca, che ha condiviso frammenti di quei ricordi con i suoi follower.

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