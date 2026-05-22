Francesca Tocca foto e video inediti sull' Eurovision | Marcello Sacchetta commenta lei gli risponde

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Tocca ha condiviso foto e video inediti della sua esibizione sul palco dell’Eurovision, durante la quale ha ballato insieme a Marcello Sacchetta sulla canzone 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci. Dopo la pubblicazione, Sacchetta ha commentato pubblicamente, e lei ha risposto sui social, portando l’attenzione sulla performance e sui momenti vissuti durante quell’esperienza. L’evento ha lasciato un segno duraturo nella memoria di Tocca, che ha condiviso frammenti di quei ricordi con i suoi follower.

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L'esperienza di ballare sul palco dell'Eurovision resterà impressa per sempre nella vita di Francesca Tocca, "sposa" protagonista della coreografia eseguita insieme a Marcello Sacchetta sulle note di 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci. Dall'esibizione che ha portato al trionfo della Bulgaria è. 🔗 Leggi su Today.it

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