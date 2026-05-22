Francesca Tocca foto e video inediti sull' Eurovision | Marcello Sacchetta commenta lei gli risponde
Francesca Tocca ha condiviso foto e video inediti della sua esibizione sul palco dell’Eurovision, durante la quale ha ballato insieme a Marcello Sacchetta sulla canzone 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci. Dopo la pubblicazione, Sacchetta ha commentato pubblicamente, e lei ha risposto sui social, portando l’attenzione sulla performance e sui momenti vissuti durante quell’esperienza. L’evento ha lasciato un segno duraturo nella memoria di Tocca, che ha condiviso frammenti di quei ricordi con i suoi follower.
L'esperienza di ballare sul palco dell'Eurovision resterà impressa per sempre nella vita di Francesca Tocca, "sposa" protagonista della coreografia eseguita insieme a Marcello Sacchetta sulle note di 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci. Dall'esibizione che ha portato al trionfo della Bulgaria è. 🔗 Leggi su Today.it
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Francesca Tocca è tornata a casa dopo l’esperienza all’Eurovision e ad aspettarla c’era uno degli abbracci più belli: quello del suo cane. La ballerina ha condiviso una foto tenerissima insieme a lui, accompagnandola con una frase semplice ma piena d’ facebook
Le prime foto dalla prova di Sal Da Vinci per l’ #Eurovision2026. Sul palco con lui Francesca Tocca (La sposa), Marcello Sacchetta (Lo sposo) e John Cruz e Mirko Mosca (I testimoni). La coreografia è stata curata da Mommo Sacchetta. x.com
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