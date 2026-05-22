Sono stati avviati i lavori per mettere in sicurezza l’area interessata dalla frana avvenuta a ottobre 2024 in via San Romolo. Le operazioni sono iniziate con l’obiettivo di consolidare il terreno e ridurre i rischi di ulteriori smottamenti. Le autorità competenti hanno emesso un’ordinanza di interdizione alla circolazione nella zona interessata e stanno seguendo le procedure previste per interventi di questo tipo. Nessuna informazione è ancora disponibile sui tempi di completamento dei lavori.

Sono in partenza i lavori per la messa in sicurezza della frana che ha coinvolto via di San Romolo nell’ottobre del 2024. Da allora la strada è a senso unico alternato all’altezza di dove si è verificato il movimento franoso. Residenti e automobilisti di zona attendono da mesi il ripristino per riportare la circolazione alle condizioni precedenti al dissesto e per mettere in sicurezza una volta per tutte un versante fragile. Il valore complessivo dell’intervento è importante: 122 mila euro. Prevede la sistemazione della scarpata attraverso una parziale riprofilatura del versante e altre opere di consolidamento strutturale. In particolare sarà installata una rete in acciaio per poter contenere il terreno e anche la stabilizzazione di tutta l’area interessata dal dissesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana di via San Romolo, al via i lavori

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