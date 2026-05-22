Fotografia Europea Tuffo nelle esposizioni Un grande festival

Fotografia Europea si svolge a Reggio Emilia fino al 14 giugno, coinvolgendo venti esposizioni ufficiali e più di trecento nel circuito Off. L’evento permette di visitare numerosi edifici storici, alcuni dei quali sono residenze private. Questa manifestazione si distingue per l’ampia varietà di mostre e spazi espositivi coinvolti. La fiera offre l’opportunità di esplorare diverse interpretazioni della fotografia attraverso le opere e le location scelte per l’allestimento.

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Fotografia Europea, in corso a Reggio Emilia fino al 14 giugno, con 20 esposizioni nel circuito ufficiale e oltre 300 in quello Off, è da sempre l’ottima occasione per scoprire (o riscoprire) anche edifici storici che ospitano residenze private. Se le Off hanno aperto le porte di alcuni tra i più bei palazzi della città, come Fontanelli Ceretti, Ancini, Cugini Cocconi, San Carlo e Zoboli, anche il circuito ufficiale riserva interessanti sorprese. Per esempio palazzo Scaruffi, edificio del XVI secolo nel centro storico, che accoglie per la prima volta un’esposizione del festival, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio dell’Emilia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fotografia Europea. Tuffo nelle... esposizioni. Un grande festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Finger Food Festival e cioccolato ’Mercantinfiera’ ed esposizioni FOTOGRAFIA EUROPEA 2026, FANTASMI DEL QUOTIDIANODal 30 aprile torna a Reggio Emilia FOTOGRAFIA EUROPEA, il festival internazionale promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal... Fotografia EuropeaIl punto cieco (blind spot) è una piccola area della retina priva di fotorecettori, un vuoto che l’occhio umano normalmente compensa mentre guarda il mondo. (…) Quando compare lo scotoma, o il glauc ... doppiozero.com Fotografia Europea 2026, il programma: 200 anni tra ombre e presenzeDal cavallo al galoppo fissato da Eadweard Muybridge nelle sue sequenze– immagini che promettevano di risolvere un enigma scientifico e al tempo stesso ne aprivano altri – fino ai pixel compressi ... exibart.com