Due persone hanno tentato di sfuggire a un controllo della polizia locale in viale Gorizia a Mortara, forzando un posto di blocco mentre si trovavano a bordo di un’auto. Dopo aver forzato il posto di controllo, i soggetti sono riusciti a proseguire la fuga. Sono state avviate le ricerche per rintracciarli. Al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti o danni. La polizia sta proseguendo le indagini per identificare i responsabili.

MORTARA (Pavia) Hanno forzato un posto di controllo della polizia locale in viale Gorizia a Mortara mentre stavano viaggiando a bordo di un’auto. Gli agenti poco prima, grazie al servizio di videosorveglianza comunale, erano stati informati che la vettura, ripresa ad uno dei varchi di accesso in città, risultava avere la targa contraffatta. Al sopraggiungere del mezzo hanno poi notato che gli occupanti indossavano tutti una mascherina. Elementi sufficienti per sottoporli ad un controllo che però non c’è stato. L’auto ha accelerato, superando la pattuglia e proseguendo la corsa. L’allarme è stato immediato e ne è scaturito un inseguimento che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forzano posto di blocco: identificati due fuggitivi

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Se arrivano con #flotilla devi lasciarli passare, se forzano posto di blocco non li devi inseguire, se martellano FFOO 2 giorni e a casa, se martellano oppositori li fanno scarcerare eleggendoli, se investono 8 inermi sono solo squilibrati #ramy #askatasuna #ilari x.com

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