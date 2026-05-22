Forza Italia una poltrona per due | La politica non sia il teatrino delle vanità personali

In un contesto politico segnato da tensioni interne, Forza Italia si trova al centro di una disputa tra due figure di spicco. Mentre uno dei membri decide di aumentare il proprio impegno, un altro ribadisce che l’attività politica non deve trasformarsi in un palcoscenico di vanità personali. La discussione si svolge attraverso dichiarazioni pubbliche che sottolineano le divergenze tra i rappresentanti del partito, evidenziando uno scontro che coinvolge aspetti organizzativi e strategici.

La “guerra” di Forza Italia: se Francesco Ferranti raddoppia, Guido Verdecchia punta il banco: “La politica non sia il teatrino delle vanità personali”. È ancora incandescente lo scontro per l’ingresso del neo consigliere comunale azzurro – appunto, Verdecchia – e il capogruppo (Ferranti, sospeso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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