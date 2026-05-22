Forza Italia Giovani confronto a Benevento con il segretario nazionale Simone Leoni

A Benevento si è svolto un incontro tra i rappresentanti di Forza Italia Giovani e il segretario nazionale Simone Leoni. Tra i temi discussi, l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nelle varie zone e di favorire la crescita del movimento giovanile. Durante l’incontro sono stati affrontati anche aspetti organizzativi e strategie per aumentare l’engagement tra i giovani iscritti. L’appuntamento si è concluso con l’intento di consolidare le attività sul territorio e di promuovere nuovi progetti.

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I Giovani di Forza Italia del Sannio hanno incontrato ieri a Benevento Simone Leoni, segretario nazionale di FI Giovani.A fare gli onori di casa Rocco Diglio, segretario provinciale FI Giovani di Benevento, e Gianfranco Succolo, segretario regionale FI Giovani Campania. Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dell’organizzazione capillare del movimento giovanile, considerata elemento chiave per il rilancio del partito in tutte le aree della Campania e del Mezzogiorno. L’obiettivo condiviso è quello di rendere Forza Italia Giovani sempre più presente nella vita politica e sociale dei territori, con iniziative, formazione e attività costanti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Forza Italia Giovani, confronto a Benevento con il segretario nazionale Simone Leoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Susy Panico - Sappiamo tutti cosa serve alle nostre comunità (08.05.26) Sullo stesso argomento Leggi anche: Forza Italia, Simone Leoni: «Omaggeremo i caduti americani La Liberazione è una festa di tutti» Forza Italia Giovani: nuovo slancio a Benevento con TaralloLa struttura organizzativa di Forza Italia Giovani a Benevento riceve un nuovo impulso con la nomina di Giulio Tarallo al ruolo di vice segretario... Il Governo non si limita al sostegno umanitario, ma accogliendo in Italia, come ha già fatto, giovani studenti palestinesi, contribuendo a costruire la futura classe dirigente della Palestina. Stefania Craxi, Capogruppo di Forza Italia al Senato. x.com Congresso in Calabria e dibattito aperto: quale futuro per Forza ItaliaA Lamezia Terme il 17 maggio 2026 il congresso di Forza Italia ha rilanciato il confronto interno: Tajani invita chi vuol candidarsi, Occhiuto preferisce restare alla Regione ma spinge per un profilo ... notizie.it Forza Italia Giovani, nasce il nuovo coordinamento provinciale: I giovani protagonisti del futuro del Sannio PoliticaSi è tenuto l’insediamento del nuovo Coordinamento Direttivo di Forza Italia Giovani della provincia di Benevento, un appuntamento che segna un momento importante per il rafforzamento della ... realtasannita.it