Forum One Health lancia il nuovo ' Global curriculum'

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forum One Health ha annunciato il lancio del nuovo 'Global curriculum', un progetto volto a sviluppare un percorso formativo innovativo. Questo strumento si concentra sulla promozione delle competenze multidisciplinari e interdisciplinari nel settore One Health. La presentazione è avvenuta il 22 maggio a Roma, con l’obiettivo di rafforzare le capacità professionali in questo campo. Il curriculum mira a favorire un approccio integrato alle sfide sanitarie che coinvolgono umanità, animali e ambiente.

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Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - Finalizzato il nuovo 'Global curriculum', uno strumento innovativo e orientato alla valorizzazione delle competenze multidisciplinari e interdisciplinari One Health. Il documento - informa una nota - nasce con l'obiettivo di favorire percorsi professionali sempre più coerenti con le sfide della medicina contemporanea e con la necessità di integrare competenze cliniche, scientifiche, ambientali, veterinarie, sociali e comunicative in un ecosistema sanitario complesso. Inoltre partirà a breve, sull'intero territorio nazionale, il percorso di accreditamento di tutte le strutture che in Italia operano in un'ottica One Health. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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