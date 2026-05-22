Forum One Health lancia il nuovo ' Global curriculum'

Il Forum One Health ha annunciato il lancio del nuovo 'Global curriculum', un progetto volto a sviluppare un percorso formativo innovativo. Questo strumento si concentra sulla promozione delle competenze multidisciplinari e interdisciplinari nel settore One Health. La presentazione è avvenuta il 22 maggio a Roma, con l’obiettivo di rafforzare le capacità professionali in questo campo. Il curriculum mira a favorire un approccio integrato alle sfide sanitarie che coinvolgono umanità, animali e ambiente.

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Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - Finalizzato il nuovo 'Global curriculum', uno strumento innovativo e orientato alla valorizzazione delle competenze multidisciplinari e interdisciplinari One Health. Il documento - informa una nota - nasce con l'obiettivo di favorire percorsi professionali sempre più coerenti con le sfide della medicina contemporanea e con la necessità di integrare competenze cliniche, scientifiche, ambientali, veterinarie, sociali e comunicative in un ecosistema sanitario complesso. Inoltre partirà a breve, sull'intero territorio nazionale, il percorso di accreditamento di tutte le strutture che in Italia operano in un'ottica One Health. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Forum One Health lancia il nuovo 'Global curriculum' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tether Launches OpenSource MiningOS to Challenge Bitcoin Mining Sullo stesso argomento Badacare ospite all’Health Tech Global Summit di BasileaIl futuro della sanità digitale passa da Basilea, e Badacare ne è stata protagonista. Leggi anche: Sanità, l'Ue apre al social prescribing con la Global Health Resilience Initiative