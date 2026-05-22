La Formula 1 si prepara a tornare in Canada, sul circuito di Gilles Villeneuve, per il quinto evento del campionato 2026. Alla vigilia delle gare, Lewis Hamilton ha comunicato di voler rimanere in Formula 1 per altri cinque anni, rassicurando così la Ferrari. La stagione prosegue con diverse sfide e attese, mentre i piloti si preparano a scendere in pista per le prove ufficiali e le qualifiche. L’attenzione si concentra anche sulle strategie delle squadre e sui risultati delle qualifiche.

La Formula 1 torna in pista in Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, e alla vigilia del weekend a prendersi la scena è Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Ferrari ha smentito con decisione le voci su un possibile ritiro, confermando di sentirsi ancora motivato e concentrato. Hamilton ha ribadito di avere un contratto con la Ferrari e di voler restare a lungo in Formula 1. “ Sto già programmando i prossimi cinque anni ”, ha dichiarato, aggiungendo di sperare di continuare a lungo anche con la scuderia di Maranello. Il sette volte campione del mondo ha parlato anche della possibilità, in futuro, di correre al Nürburgring, definendo l’idea “affascinante”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Formula 1, Hamilton rassicura Ferrari: "Resto ancora cinque anni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hamilton FURIOUS at Ferrari After DISASTROUS Australian GP Strategy

Sullo stesso argomento

Ferrari, annuncio il 5 luglio: Hamilton si ritira dalla Formula 1La frase è pesante, perché riguarda Lewis Hamilton, Ferrari e Silverstone, cioè casa sua, il posto dove ogni parola avrebbe un rumore diverso dal...

Formula 1, Gp Cina: Antonelli straordinario. Hamilton terzo: primo podio con la FerrariSHANGHAI – L’Italia festeggia un trionfo in Formula 1 dopo 20 anni con la straordinaria vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina di...

Formula 1, Hamilton brillante sulla pista di casa: la Ferrari a caccia della poleUna Ferrari gagliarda inizia bene il weekend inglese. Almeno continua con lo stesso passo con cui si è esibita in Austria o, forse, un po’ meglio perché l’asfalto molto liscio di Silverstone consente ... ilmessaggero.it

DIRETTA FORMULA 1/ GP Monaco 2025, vince Norris. Ok Leclerc ed Hamilton (oggi 25 maggio)La diretta Formula 1 in tv a Montecarlo torna ad essere un’esclusiva di Sky Sport, mentre in chiaro su Tv8 dovremo accontentarci della differita alle ore 18.30; ecco inoltre Sky Go e Now Tv per la ... ilsussidiario.net