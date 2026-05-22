Formica di fuoco e altre specie aliene la Regione istituisce un team di esperti
La Regione siciliana ha creato una cabina di regia dedicata alle specie esotiche invasive, tra cui la formica di fuoco. Questa struttura ha il compito di coordinare le attività di prevenzione, contenimento ed eradicazione di organismi alieni presenti sul territorio regionale. Un team di esperti sarà incaricato di seguire le operazioni e di monitorare gli interventi in atto. La decisione mira a gestire e limitare l’espansione di specie non autoctone che possono arrecare danni agli ecosistemi locali.
Istituita dalla Regione siciliana una cabina di regia per le specie esotiche invasive, con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività di prevenzione, contenimento ed eradicazione di questi organismi alieni sul territorio regionale. L'assessore regionale al Territorio e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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