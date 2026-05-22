Il Festival del lavoro 2026 si concentra su sicurezza, innovazione e produttività. Durante l'evento, Formazienda ha presentato una formazione che si propone come uno strumento per lavorare in modo sicuro. La giornata si svolge a Roma e si focalizza su temi che riguardano le pratiche lavorative e le strategie per migliorare le condizioni di lavoro. L'edizione di quest'anno si distingue per l'attenzione rivolta alle modalità di approccio e alle tecniche di formazione rivolte ai professionisti.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Sicurezza, innovazione e produttività sono i temi posti al centro del Festival del lavoro di questa edizione 2026. Il Fondo Formazienda ha deciso di essere presente in questa manifestazione perché il suo scopo è quello di promuovere e finanziare la formazione continua delle imprese che unisce sicurezza, innovazione e produttività. La sicurezza in azienda permette ovviamente di lavorare in modo sicuro nei contesti lavorativi e la formazione è uno strumento per permettere ai lavoratori di muoversi in questa direzione". Così, in un'intervista all'AdnkronosLabitalia, Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda, a margine del Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola dell'Eur a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Formazione, Spada (Formazienda): "Strumento per lavorare in modo sicuro"

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