Oggi, venerdì 22 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Tra i protagonisti, si segnala una furiosa lite tra Ender e Sahika, mentre Halit si trova in una posizione di umiliazione. La puntata suscita grande attesa tra gli spettatori, desiderosi di scoprire gli sviluppi delle vicende e le reazioni dei personaggi coinvolti. L'episodio si inserisce in un palinsesto ricco di tensioni e colpi di scena.

Va in onda oggi, venerdì 22 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che l'intenzione di Shaika dopo che l'hanno lasciata senza lavoro era quella di vendicarsi e come al solito ha escogitato un piano spregevole. Cosa ha fatto? Dopo aver avvelenato Nadir è diventata la nuova proprietaria dell'azienda e la prima cosa che ha fatto è stata quella di licenziare Ender. Quest'ultima era molto turbata e si è sfogata con il marito che le ha promesso che la aiuterà. Yildiz ha deciso di festeggiare il primo dente del piccolo Halit Can con una cena in famiglia e ha invitato anche Halit. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 22 maggio 2026: furiosa lite tra Ender e Sahika, Halit umiliato

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