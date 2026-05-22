Forbidden Fruit 3 | Nadir muore dopo il veleno di Sahika caos in Holding

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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? Domande chiave Come ha fatto Sahika a nascondere il veleno a Nadir?. Chi aiuterà Ender dopo il licenziamento improvviso in Holding?. Perché il matrimonio segreto garantisce tutto il patrimonio a Sahika?. Come farà Kaya a reagire al tradimento della sorella?.? In Breve Sahika ha collaborato con Halouk per falsificare documenti e pianificare l'omicidio.. Il matrimonio segreto tra Sahika e Nadir garantisce alla donna il controllo della Holding.. Ender e Caner hanno cercato prove nella dimora di Nadir senza successo.. Sahika ha licenziato Ender per neutralizzare le indagini sulla morte del marito.. Il dramma di Forbidden Fruit 3 si è infiammato giovedì 21 maggio con la morte di Nadir, avvenuta dopo che Sahika lo ha avvelenato durante un incontro privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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