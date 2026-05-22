? Domande chiave Come ha fatto Sahika a nascondere il veleno a Nadir?. Chi aiuterà Ender dopo il licenziamento improvviso in Holding?. Perché il matrimonio segreto garantisce tutto il patrimonio a Sahika?. Come farà Kaya a reagire al tradimento della sorella?.? In Breve Sahika ha collaborato con Halouk per falsificare documenti e pianificare l'omicidio.. Il matrimonio segreto tra Sahika e Nadir garantisce alla donna il controllo della Holding.. Ender e Caner hanno cercato prove nella dimora di Nadir senza successo.. Sahika ha licenziato Ender per neutralizzare le indagini sulla morte del marito.. Il dramma di Forbidden Fruit 3 si è infiammato giovedì 21 maggio con la morte di Nadir, avvenuta dopo che Sahika lo ha avvelenato durante un incontro privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forbidden Fruit 3: Nadir muore dopo il veleno di Sahika, caos in Holding

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FORBIDDEN FRUIT: Nadir si VENDICA di Halit il giorno del suo MATRIMONIO con Yildiz e sconvolge tutti

Sullo stesso argomento

Forbidden fruit, anticipazioni dal 16 al 22 maggio 2026: Nadir muore, Sahika diventa una donna riccaNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit.

Forbidden fruit, anticipazioni turche: ?ahika si vendica uccidendo NadirI colpi di scena sembra susseguirsi a un ritmo incalzante nel serial turco Forbidden fruit, e nelle prossime puntate i fans assisteranno a una mossa...

Ender telefona Yildiz per comunicarle che ha parlato con Nadir e che probabilmente la lascierà stare. (Chaos in arrivo) #forbiddenfruit x.com

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntata serale del 21 maggio 2026: Ender e Yildiz sono felici, ma Sahika è ancora tra di loroYildiz e Ender sono felici di non essere più sotto ricatto di Nadir e di veder andar via Sahika dalla Turchia. In realtà, sta pianificando ... alfemminile.com

Anticipazioni Forbidden Fruit, 18-24 maggio 2026: Sahika uccide Nadir avvelenandoloSahika uccide una volta per sempre Nadir: lo avvelena facendogli credere che se ne sta andando via. Scopriamo le anticipazioni Forbidden Fruit ... alfemminile.com