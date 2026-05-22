Fondo pensioni Sicilia la Cisl Fp | Bene la nomina della dottoressa Vinci

La Cisl Fp ha espresso soddisfazione per la nomina della dottoressa Patrizia Vinci come direttore facente funzioni del Fondo Pensioni Sicilia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda una figura con esperienza all’interno dell’ente. La nomina è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui termini del contratto o sulle procedure di selezione. La comunicazione ufficiale sottolinea che questa scelta mira a mantenere la continuità amministrativa e l’efficienza delle attività del fondo.

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