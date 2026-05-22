Fondo pensioni Sicilia la Cisl Fp | Bene la nomina della dottoressa Vinci
La Cisl Fp ha espresso soddisfazione per la nomina della dottoressa Patrizia Vinci come direttore facente funzioni del Fondo Pensioni Sicilia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda una figura con esperienza all’interno dell’ente. La nomina è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui termini del contratto o sulle procedure di selezione. La comunicazione ufficiale sottolinea che questa scelta mira a mantenere la continuità amministrativa e l’efficienza delle attività del fondo.
“La nomina della dottoressa Patrizia Vinci quale direttore facente funzioni del Fondo Pensioni Sicilia dimostra concretamente come la valorizzazione delle professionalità interne rappresenti la scelta più efficace per garantire continuità amministrativa, efficienza e piena operatività dell’ente”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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