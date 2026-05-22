Fondo Automotive non ci saranno nuovi ecobonus per le auto elettriche e spunta la novità del leasing sociale

Da open.online 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fondo Automotive del governo Meloni si avvicina alla fase finale, con l’approvazione ormai imminente. La misura, che riguarda il settore automobilistico, non prevede l’introduzione di nuovi ecobonus destinati alle auto elettriche. Tra le novità annunciata c’è anche l’intenzione di avviare un programma di leasing sociale, volto a favorire l’accesso alle auto tramite formule di pagamento dilazionato. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per il settore, che non prevede incentivi aggiuntivi per le vetture a zero emissioni.

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Il Fondo Automotive del governo Meloni si avvicina al via libera definitivo. Lo strumento può contare su una dotazione di 1,6 miliardi di euro e rappresenta, di fatto, la strategia dell’esecutivo per accompagnare la trasformazione dell’industria automobilistica italiana, finanziare gli investimenti del settore e la transizione verso l’elettrico. A prepararlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, che lo scorso gennaio ne ha illustrato i principali contenuti. Da allora, il dossier è rimasto fermo sul tavolo di un altro ministero – quello dell’Economia – che ora sembra finalmente orientato a dare luce verde. «Il via libera», ha annunciato oggi Urso, «arriverà nelle prossime ore». 🔗 Leggi su Open.online

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