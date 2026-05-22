Fondi per il progetto sui cent’anni del museo Baracca

Il Comune di Lugo ha ottenuto i finanziamenti della Regione Emilia-Romagna destinati a un progetto commemorativo sui cento anni del museo dedicato al pilota. I fondi sono stati assegnati in base alle iniziative previste e saranno utilizzati per sostenere le attività legate alla celebrazione. La somma ricevuta verrà impiegata per realizzare eventi e interventi specifici, senza ulteriori dettagli sui numeri o le modalità di distribuzione. La realizzazione del progetto è prevista nel prossimo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui