Fondi per il progetto sui cent’anni del museo Baracca
Il Comune di Lugo ha ottenuto i finanziamenti della Regione Emilia-Romagna destinati a un progetto commemorativo sui cento anni del museo dedicato al pilota. I fondi sono stati assegnati in base alle iniziative previste e saranno utilizzati per sostenere le attività legate alla celebrazione. La somma ricevuta verrà impiegata per realizzare eventi e interventi specifici, senza ulteriori dettagli sui numeri o le modalità di distribuzione. La realizzazione del progetto è prevista nel prossimo periodo.
Il Comune di Lugo si è aggiudicato i fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna con l’avviso ’ Memoria del Novecento ’, nato allo scopo di valorizzare e divulgare la memoria e la storia del Secolo breve, attraverso iniziative di enti pubblici o attività private della regione, in attuazione della Legge regionale n. 3 del 2016. Delle 78 domande giunte in Regione, 10 erano state presentate dalle amministrazioni di città con oltre 15mila abitanti. Tra queste Lugo, che ha ottenuto un contributo di 9.300, a fronte di una spesa ammissibile di 31mila. Il progetto presentato dal Comune di Lugo è relativo a ’ Cent’anni di Museo Baracca. La storia dell’eroe lughese e della sua Casa-Museo come un grande romanzo storico’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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