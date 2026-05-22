Fondi per il dissesto merito della filiera politica? È falsa propaganda | il gruppo misto replica a Fratelli d' Italia Lanciano

Il gruppo misto ha commentato le affermazioni di Fratelli d’Italia riguardo a un finanziamento di cinque milioni di euro destinato a Lanciano, definendole false e prive di fondamento. Secondo i rappresentanti, non ci sarebbero prove che tale somma sia stata ottenuta grazie a influenze politiche o a una rete di interessi. La discussione si concentra sulla provenienza e sulla legittimità dei fondi, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui