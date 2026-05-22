Fondi per il dissesto merito della filiera politica? È falsa propaganda | il gruppo misto replica a Fratelli d' Italia Lanciano
Il gruppo misto ha commentato le affermazioni di Fratelli d’Italia riguardo a un finanziamento di cinque milioni di euro destinato a Lanciano, definendole false e prive di fondamento. Secondo i rappresentanti, non ci sarebbero prove che tale somma sia stata ottenuta grazie a influenze politiche o a una rete di interessi. La discussione si concentra sulla provenienza e sulla legittimità dei fondi, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli ufficiali.
“Affermare che il finanziamento di 5 milioni di euro a Lanciano sia merito della filiera politica è falsa propaganda”. Così il gruppo misto in consiglio comunale – il capogruppo Carlo Ciccocioppo e i consiglieri Eugenio Caporrella, Enzo Di Diego e Gabriele Di Bucchianico – replicano alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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