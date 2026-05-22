Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro record di donazioni con il 5×1000

Negli ultimi anni, un numero crescente di contribuenti ha destinato il 5×1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. La cifra totale delle donazioni ha raggiunto un nuovo record, dimostrando una costante attenzione da parte dei cittadini verso il sostegno alla lotta contro il cancro. La scelta di devolvere questa percentuale di imposta si conferma come una modalità diffusa tra chi desidera contribuire direttamente alla ricerca e alle attività di prevenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui