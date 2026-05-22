Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro record di donazioni con il 5×1000
Negli ultimi anni, un numero crescente di contribuenti ha destinato il 5×1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. La cifra totale delle donazioni ha raggiunto un nuovo record, dimostrando una costante attenzione da parte dei cittadini verso il sostegno alla lotta contro il cancro. La scelta di devolvere questa percentuale di imposta si conferma come una modalità diffusa tra chi desidera contribuire direttamente alla ricerca e alle attività di prevenzione.
Sempre più contribuenti scelgono di donare il 5×1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Secondo i dati pubblicati dalla Agenzia delle Entrate, relativi al 2025, l’ente ha raccolto 286.934 firme per un totale di oltre 14,3 milioni di euro. L’istituto di Candiolo (nel Torinese) è secondo nella top 10 dei destinatari del 5×1000 (unico ente della regione nei primi posti di questa speciale classifica) alle spalle di Fondazione Airc e davanti a Emergency, Lega del filo d’oro, Ail, Istituto europeo di oncologia, Medici Senza Frontiere, Fondazione italiana sclerosi multipla, Save the children e Fondazione dell’ospedale pediatrico Anna Meyer. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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