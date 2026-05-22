Fondazione Modena il bilancio dello scorso anno si chiude con 28 milioni di avanzo

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Modena ha approvato il Bilancio di Missione e di Esercizio 2025, relativo alle attività svolte nel secondo anno di applicazione del Documento Strategico 2024-2027. Il bilancio chiude con un avanzo di 28 milioni di euro. La relazione fornisce un quadro dettagliato delle iniziative e delle risorse impiegate nel corso dell’anno appena passato. La Fondazione ha seguito le linee guida stabilite nel piano strategico, portando avanti vari progetti e interventi.

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Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione di Modena ha approvato il Bilancio di Missione e di Esercizio 2025, il documento che rendiconta l’attività svolta nel secondo anno di attuazione del Documento Strategico di Indirizzo 2024-2027. Il Bilancio restituisce un anno di lavoro particolarmente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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