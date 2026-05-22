Fondazione Modena | avanzo di 28,5 milioni nonostante il furto interno

La Fondazione di Modena ha registrato un avanzo di 28,5 milioni di euro nell’ultimo bilancio, nonostante un furto interno che ha coinvolto un dipendente. L’ente ha compensato il danno attraverso la gestione di risorse proprie e la riallocazione di fondi. La maggior parte dei 30 milioni di euro destinati ai vari settori è stata assegnata a interventi nel settore sociale e culturale, con una quota significativa anche alle iniziative di tutela del patrimonio storico.

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