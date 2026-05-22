Follia in via Chiabrera brucia il rosso | schianto evitato per miracolo il video choc dell’incrocio
Un episodio di potenziale tragedia si è verificato ieri sera in un incrocio tra via Chiabrera e via Satta. Alle 19:38, un'auto ha attraversato l'incrocio passando con il semaforo rosso, rischiando di causare un incidente. Un video riprende il momento nel quale il veicolo sfreccia senza rispettare il segnale, mentre un altro veicolo si ferma in prossimità. La manovra ha permesso di evitare uno scontro diretto, ma ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona.
Ore 19,38, incrocio semaforico tra via Chiabrera e via Satta: un’autovettura sfreccia in direzione mare, incurante della luce rossa emessa dal semaforo. Dalla sua sinistra sbuca un'altra vettura che percorre regolarmente l'incrocio con il verde. L'impatto si evita per un centesimo di secondo. Un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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