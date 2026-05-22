Folgore espugna Certaldo

Nel match tra Virtus Certaldo e Folgore Fucecchio, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 84 a 73. Per Virtus Certaldo, i giocatori con il punteggio più alto sono stati Mencherini con 15 punti e Maltomini con 11 punti. Ceccarelli, Ricci e Silveira hanno segnato 9 punti ciascuno, mentre Rettori e Rosi hanno totalizzato 6 punti. La partita si è conclusa con la vittoria della Folgore Fucecchio, che ha ottenuto il risultato finale di 84 punti contro i 73 della squadra di casa.

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Virtus Certaldo 73 - Folgore Fucecchio 84 VIRTUS CERTALDO: Ceccarelli 9, Ricci 9, Rettori 6, Maltomini 11, Silveira 9, Rosi 6, Mencherini 15, Viviani, Guainai, Ceccatelli, Gualtieri 4, Cucini 4. All.: Crocetti. FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Mbaye 6, Guerriero 19, Galligani 7, Bitossi 2, Orsini Si. n.e., Filomeno n.e., Carlotti 14, Orsini St. 19, Menichetti F., Orsucci 6, Bonicoli 11, Gazzarrini n.e. All.: Crocetti. Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca e Campatelli di Sesto Fiorentino. Parziali: 13-24; 35-47; 54-69. CERTALDO – Ci vorrà gara-5 per stabilire chi tra Folgore Boldrini Sellerie e Virtus Certaldo potrà festeggiare la salvezza. Al Pala Canonica di Certaldo, infatti, i fucecchiesi fanno loro gara-4 pareggiando il conto e portando così la serie alla ’bella’, che si disputerà nuovamente a Fucecchio, dopo il doppio confronto in Valdelsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Folgore espugna Certaldo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abc e Folgore in casa. Virtus Certaldo a FirenzeUltimo atto della stagione regolare nel campionato di Serie C di basket, prima degli appuntamenti con play-off e play-out. Play-out gara-3. Certaldo più vicina alla salvezza. Secondo quarto fatale alla FolgoreVirtus Certaldo 72 - Folgore Fucecchio 58 VIRTUS CERTALDO: Ceccarelli 13, Ricci 2, Rettori 4, Maltomini 8, Silveira 4, Rosi 14, Mencherini 12,... Serie C La Virtus Certaldo espugna Firenze grazie ad un quarto finale quasi perfetto. Adesso il play-out per la salvezzacus firenze 61 virtus certaldo 71 CUS FIRENZE: Martelli P. 2, Riboli 3, Caccavale 8, Cappelli 16, Andrei 8, Morchi 7, Macaraig, Tarchi, ... msn.com Abc e Folgore in casa. Virtus Certaldo a FirenzeUltimo atto della stagione regolare nel campionato di Serie C di basket, prima degli appuntamenti con play-off e play-out. Per quanto riguarda le formazioni del nostro circondario scenderanno tutte in ... msn.com